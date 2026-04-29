Pablo Heredia se emociona al recibir mensaje de su familia desde el aire

La tensión en La Granja VIP Perú aumentó con el reingreso de Pati Lorena, Renato Rossini y Celine Aguirre. Sin embargo, en medio de una jornada marcada por conflictos y estrategias, Pablo Heredia vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada.

El actor recibió una inesperada sorpresa cuando un parapente a motor sobrevoló la granja con un mensaje de aliento enviado por sus seguidores. La emoción creció aún más al escuchar la voz de su madre, quien le dedicó unas palabras llenas de amor y apoyo.

“Pablo, estás haciendo una gran participación. Tu mamá te ama”, se escuchó desde el aire, provocando que el capataz no pudiera contener las lágrimas. Además, recibió flores y una carta enviada por sus seres queridos, un gesto que conmovió tanto a él como a sus compañeros.

Visiblemente emocionado, Pablo agradeció el cariño de su familia, amigos y fans. “Se necesita mucho en estos momentos. Gracias de verdad por todo el apoyo”, expresó, destacando lo importante que ha sido ese respaldo durante su permanencia en el reality.

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