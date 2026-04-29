Granjeros se imitan entre ellos y desatan risas con divertida dinámica

La Granja VIP Perú vivió uno de sus momentos más entretenidos con una singular dinámica que puso a prueba el sentido del humor y la creatividad de los participantes. Los granjeros se convirtieron en protagonistas de una peculiar conferencia de prensa, pero interpretando a sus propios compañeros.

La actividad, liderada por Flor Ortola, consistió en que cada participante respondiera preguntas adoptando la personalidad, gestos y forma de hablar de otro granjero. La dinámica permitió que salieran a relucir imitaciones llenas de ingenio y espontaneidad.

Para hacer la experiencia aún más realista, los concursantes aparecieron caracterizados con pelucas, vestuarios y accesorios que replicaban a la perfección a sus compañeros. Cada detalle contribuyó a que las interpretaciones fueran aún más divertidas.

El resultado fue una serie de momentos hilarantes que provocaron carcajadas entre los participantes y el público, mostrando el lado más relajado, creativo y divertido de los granjeros en una de las escenas más memorables de la temporada.

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