Los granjeros sorprenderán con coreografías bajo la lluvia en "La Granja VIP"

Los participantes de La Granja VIP enfrentarán un nuevo y emocionante reto en la gala de talentos de este jueves. Esta vez, deberán demostrar toda su coordinación, pasión y conexión artística en una espectacular presentación de baile bajo la lluvia.

La dinámica pondrá a prueba no solo sus habilidades escénicas, sino también su capacidad para transmitir emociones en un escenario completamente distinto. Con el agua como protagonista, los granjeros tendrán que aprovechar cada elemento para ofrecer un show inolvidable.

Entre las presentaciones más esperadas se encuentran las duplas de Pablo Heredia y Pamela López, quienes bailarán al ritmo de Always, así como Diego Chávarri y Gabriela Herrera con Como yo nadie te ha amado. Además, varios tríos buscarán conquistar al jurado con impactantes coreografías y puestas en escena.

La competencia será clave, ya que el desempeño de los participantes influirá directamente en el presupuesto semanal de la casa. Con coreógrafos, vestuario especial y mucha preparación, los granjeros prometen dejarlo todo en el escenario.

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