Pamela López explica el comportamiento de Paul Michael tras tensa discusión en "La Granja VIP Perú"

Luego de la discusión que protagonizaron durante el afterparty, Pamela López conversó con Diego Chávarri y Gabriela Herrera para aclarar lo ocurrido con Paul Michael. La influencer buscó explicar la reacción de su pareja tras el incidente con el plato de comida que Diego tomó del refrigerador.

Pamela señaló que Paul arrastraba ciertas incomodidades previas con Diego, producto de malentendidos y situaciones que, según ella, él fue acumulando con el tiempo. Esto habría influido en la manera en que reaccionó ante lo que consideró una falta de consideración.

Asimismo, destacó que Paul suele ser una persona sensible y que, en ocasiones, interpreta las situaciones desde sus propias inseguridades. Por ello, consideró importante que Diego entendiera el contexto emocional detrás de su reacción, más allá del incidente puntual con la comida.

Finalmente, Pamela reconoció que, aunque comprende el malestar de Paul, no estuvo de acuerdo con la forma en que manejó la situación. Para ella, el problema pudo resolverse de manera más calmada, evitando que el conflicto escalara innecesariamente entre los integrantes del reality.

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