Mónica Torres aclara malentendido con Paul: “Tiene una idea errónea” | La Granja VIP

Mónica Torres rompió su silencio en La Granja VIP y aclaró el malentendido que surgió con Paul Michael tras una conversación con Pamela López. Según explicó, su intención nunca fue generar conflicto, sino aconsejar a su compañera desde una perspectiva personal.

Durante la charla, Mónica señaló que le dijo a Pamela que se enfoque en sí misma y priorice su bienestar emocional. Sin embargo, Paul habría interpretado este comentario como un intento de influir negativamente en su relación, lo que generó tensión dentro del grupo.

“Le dije que se centre en ella, pero él pensó que le hablaba mal de él. Es una idea errónea”, sostuvo la participante, dejando en claro que su consejo no tenía segundas intenciones ni buscaba separar a la pareja.

El episodio refleja cómo las percepciones pueden generar conflictos dentro del reality, donde la convivencia intensifica las emociones. Mientras tanto, los participantes continúan enfrentando nuevos retos y dinámicas que ponen a prueba sus relaciones.

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