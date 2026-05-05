¿Celos en “La Granja VIP”? Paul Michael encara a Pamela López por cercanía con Diego Chávarri

Un nuevo momento de tensión se vivió en “La Granja VIP Perú” luego de que Paul Michael le reclamara a Pamela López por la cercanía que mostró con Diego Chávarri en medio de una situación emocional. El participante expresó su incomodidad, señalando que ciertas actitudes podrían malinterpretarse.

Por su parte, Pamela defendió su accionar y aseguró que solo buscaba consolar a Diego, quien atravesaba un momento difícil, negando cualquier intención más allá de un gesto de apoyo. La conversación evidenció diferencias en la forma de ver la situación y dejó en evidencia posibles celos.

El intercambio generó diversas reacciones entre los participantes, quienes aconsejaron dialogar y mantener límites claros, mientras el ambiente en el reality se vuelve cada vez más tenso conforme avanza la competencia.

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