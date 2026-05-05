¿Paul Michael se aleja de “Los Reales”? Tensión crece en La Granja VIP

Un nuevo momento de tensión se vivió en “La Granja VIP Perú” luego de que Paul Michael afirmara que cada participante busca su propio beneficio en la competencia, poniendo en duda la unión del equipo “Los Reales”. Sus declaraciones generaron un cruce con Pamela López, quien defendió la lealtad del grupo.

Durante la conversación, Paul insistió en que todos están enfocados en ganar el premio, mientras que Pamela sostuvo que aún existe compromiso dentro del equipo. La discusión reflejó diferencias en la forma de ver el juego y dejó abierta la interrogante sobre la estabilidad del grupo.

El ambiente en el reality continúa cargado de tensiones y estrategias, mientras los participantes enfrentan nuevos desafíos y ponen a prueba sus alianzas dentro de la competencia.

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