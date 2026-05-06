Gabriela Herrera rompe en llanto durante emotiva dinámica de pintura

La nueva dinámica de “La Granja VIP Perú” mostró el lado más sensible de los participantes al invitarlos a expresar sus emociones a través de la pintura. Gabriela Herrera fue una de las más afectadas y terminó llorando mientras intentaba terminar su obra.

Durante la actividad, la influencer pidió ayuda a sus compañeros para mezclar colores y confesó entre risas y frustración que no sabía dibujar. Sin embargo, poco a poco fue avanzando en un lienzo cargado de elementos personales y simbólicos.

Entre los detalles que más llamaron la atención estuvieron un árbol de Navidad, un ángel y el número 4, imágenes que despertaron especulaciones sobre el significado emocional detrás de su pintura. La escena generó reacciones entre los seguidores del reality en redes sociales.

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