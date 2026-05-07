Samahara y Pamela se quiebran al revelar dolorosos episodios de sus vidas en La Granja VIP

La dinámica emocional de La Granja VIP volvió a conmover a los participantes y televidentes con las historias personales de Samahara Lobatón y Pamela López, quienes abrieron su corazón mientras presentaban los lienzos que pintaron durante la actividad. Entre lágrimas, ambas compartieron momentos difíciles que marcaron sus vidas y explicaron el significado detrás de cada detalle de sus obras.

Samahara Lobatón fue la primera en exponer su pintura, donde plasmó a sus tres hijos: Asael, Siana y Ainara, además de cuatro golondrinas, símbolo que lleva tatuado en el cuello y que representa la libertad y todo lo que han superado juntos. La influencer aseguró emocionada que sus hijos “le dieron la vida” y confesó que cada uno llegó en un momento importante para enseñarle algo nuevo y ayudarla a salir adelante.

Luego fue el turno de Pamela López, quien sorprendió al revelar episodios dolorosos de su infancia relacionados con la violencia causada por el alcohol dentro de su hogar. En su lienzo dibujó una cerveza como símbolo de esas experiencias que la marcaron desde niña y confesó que haber crecido viendo agresiones hacia su madre influyó en muchas decisiones y patrones de conducta en su vida adulta.

Pamela también recordó a su abuelo paterno, quien falleció cuando ella tenía 9 años y a quien consideraba su principal protector durante los momentos más difíciles. Finalmente, dedicó emotivas palabras a sus cuatro hijos, asegurando que ellos son hoy su fuerza y el motivo que la impulsa a seguir adelante, mientras el resto de participantes la acompañó con aplausos y muestras de apoyo.

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