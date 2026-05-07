La Granja VIP: granjeros se enfrentarán en sensual reto de reggaetón

Los granjeros de “La Granja VIP” volverán a encender la pista con un nuevo desafío de baile que pondrá a prueba su sensualidad y conexión en escena. Esta vez, las duplas tendrán que presentar coreografías de reggaetón al ritmo de populares canciones del género urbano.

Durante la dinámica, se anunciaron las parejas que competirán en la gala. Mónica Torres bailará junto a Diego Chávarri, mientras que Pamela López hará dupla con Renato Rossini. También participarán Shirley Arica y Cri Cri, Samahara Lobatón y Celine Aguirre, además de Gabriela Herrera con Paul Michael.

Las presentaciones incluirán conocidos éxitos como “Gasolina”, “Sin Pijama”, “Con Calma” y “Mayor que yo”. Los participantes deberán trabajar junto al coreógrafo del programa para preparar el vestuario y la performance de cada número.

La producción recordó a los granjeros que este reto influirá en el presupuesto semanal de la casa, por lo que deberán esforzarse al máximo para lograr una buena presentación y convencer al jurado.

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