La Granja VIP

08/05/2026

Samahara Lobatón protagoniza fuerte discusión con Celine Aguirre en La Granja VIP

La tensión volvió a explotar dentro del reality luego de que Samahara Lobatón discutiera con Celine Aguirre en la cocina. Pamela López intentó intervenir, pero recibió una contundente respuesta.



Un nuevo enfrentamiento remeció la convivencia en “La Granja VIP Perú”. Mientras Pamela López y Mónica Torres desayunaban, escucharon fuertes gritos provenientes de la cocina, donde Samahara Lobatón y Celine Aguirre protagonizaban una intensa discusión.

Cuando Pamela intentó acercarse para entender lo que ocurría, Samahara reaccionó de manera tajante y le gritó: “Tú no te metas”, dejando en evidencia el alto nivel de tensión que se vive entre los participantes del reality.

Tras el altercado, algunas integrantes del Team Reales criticaron duramente la actitud de Samahara y aseguraron que existen constantes faltas de respeto dentro de la convivencia. Incluso señalaron que algunos participantes “se están desdibujando” por la presión del juego.

Por otro lado, también se mencionó a Pablo Heredia, de quien destacaron que sabe manejar mejor sus emociones dentro de la competencia. Mientras tanto, la pelea entre Samahara y Celine promete traer nuevas consecuencias en la gala de esta noche.

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