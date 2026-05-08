Samahara Lobatón enfrenta a Cri Cri y lo llama “capataz ignorante” en La Granja VIP

La tensión volvió a apoderarse de “La Granja VIP Perú” luego de un fuerte cruce entre Samahara Lobatón y Cri Cri durante la distribución de tareas encabezada por Don Valentín. La influencer cuestionó la organización de los turnos para vigilar a Huayra, la yegua próxima a dar a luz.

Samahara explicó que había permanecido despierta hasta las 7 de la mañana cuidando al animal y reclamó que no podía levantarse temprano tras pasar toda la noche en vigilancia. Sin embargo, Cri Cri le recordó que los turnos debían respetarse y que no podía usar eso como excusa para incumplir sus labores.

En medio de la discusión, la influencer perdió la paciencia y lanzó una dura frase contra el capataz: “Capataz ignorante”. El comentario elevó aún más la tensión entre ambos participantes frente al resto de integrantes del reality.

Finalmente, Don Valentín intervino para calmar la situación y aclaró que Samahara sí acompañará el parto de Huayra, pero que todos los participantes deberán respetar los turnos establecidos para evitar más conflictos dentro de la casa.

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