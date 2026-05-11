¿Diego Chávarri será capataz en La Granja VIP?

En una nueva conversación dentro de La Granja VIP, Mónica Torres consultó a Diego Chávarri sobre la posibilidad de convertirse en capataz del programa, en medio de las dinámicas y tensiones del reality.

Ante la pregunta, Chávarri respondió con seguridad que podría desempeñar un mejor trabajo del que realizó Cri Cri cuando tuvo el rol de liderazgo, dejando entrever su disposición a asumir mayores responsabilidades dentro del grupo.

Durante la conversación también se abordaron temas de convivencia, organización y liderazgo dentro del programa, donde los participantes reflexionaron sobre la importancia de mantener el orden y la comunicación en las tareas diarias.

Finalmente, Diego Chávarri señaló que, de asumir un rol de autoridad, buscaría manejar las situaciones de manera más ordenada y tranquila, priorizando el trabajo en equipo y evitando conflictos innecesarios dentro de la competencia.

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