La broma de Paul Michael que dejó al descubierto a Pablo Heredia en La Granja VIP

En una nueva secuencia dentro de La Granja VIP, Pablo Heredia disfrutaba tranquilamente de un jugo de plátano sin imaginar la broma que le preparaba Paul Michael, pareja de Pamela López.

Todo ocurrió cuando Paul le preguntó cómo estaba la bebida, a lo que Pablo respondió que estaba “muy buena”, sin sospechar lo que vendría después en medio de la conversación relajada entre los participantes.

En ese momento, Paul Michael lanzó una broma que sorprendió a todos al decirle: “¿y por qué la miras a Gabriela?”, generando risas entre los presentes y dejando en evidencia a Pablo en tono jocoso.

El momento se volvió uno de los más comentados dentro del reality por la naturalidad y humor de la situación, en una convivencia donde las bromas y dinámicas entre los participantes son constantes.

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