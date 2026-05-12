La Granja VIP

12/05/2026

Pati Lorena pide no competir mientras Renato apunta contra Mónica | la Granja Vip

Pati Lorena pidió no competir por una posible costilla fisurada, mientras Renato Rossini reveló su estrategia contra Mónica Torres en “La Granja VIP”.



El Team Víboras, integrado por Pati Lorena, Pablo Heredia y Renato Rossini, conversó sobre las posibles estrategias que podrían aplicar en las próximas competencias dentro de “La Granja VIP”.

Durante la charla, Renato Rossini aseguró que si Paul lo enviaba a competir, él respondería nominando a Mónica Torres, lo que generó dudas y cuestionamientos de Pablo Heredia sobre cómo manejar esa jugada dentro del equipo.

Por otro lado, Pati Lorena reveló que atraviesa un complicado estado de salud y contó que deberá someterse a rayos X debido a una posible costilla fisurada.

Ante esta situación, la participante habló directamente con el capataz Diego Chávarri y le pidió que no la enviaran a competir mientras espera conocer el diagnóstico médico.

