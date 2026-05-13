Shirley Arica almorzó sola y generó preocupación entre los granjeros de “La Granja VIP”

Durante la mañana y parte de la tarde, la denominada “chica indomable” no compartió actividades con los demás participantes, lo que despertó comentarios y dudas entre los granjeros. Su repentina aparición en la cocina sorprendió a varios integrantes del reality.

Shirley revisó las ollas para servirse comida y luego se dirigió sola al comedor. Incluso tuvo que bajar las sillas que permanecían levantadas antes de poder sentarse a almorzar sin compañía, en una escena que no pasó desapercibida para los seguidores del programa.

Hasta el momento, no se conocen las razones de su distanciamiento del grupo, pero la situación ha generado diversas especulaciones entre los fanáticos de “La Granja VIP”, quienes se preguntan qué ocurrió con la modelo durante esta jornada.

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