Samahara Lobatón protagoniza fuerte discusión por limpieza del cuarto del capataz en “La Granja VIP”

Todo comenzó cuando Diego Chávarri pidió a Renato Rossini apoyar con la limpieza del cuarto del capataz, mientras Samahara y él se encargaban de la sala y comedor. Sin embargo, Samahara no estuvo de acuerdo con la decisión y reclamó que las labores debían dividirse de manera equitativa entre todos los participantes.

La discusión se intensificó cuando Paul Michael intervino para respaldar la organización planteada por el capataz. Samahara insistió en que no podía encargarse sola de ciertos espacios y cuestionó que Renato asumiera tareas adicionales pese a encontrarse lesionado, generando tensión entre los integrantes del reality.

En medio de la polémica, otros participantes intentaron calmar los ánimos mientras continuaban las actividades diarias dentro de la granja. La convivencia y el reparto de responsabilidades siguen generando roces entre los concursantes a pocas horas de una nueva gala del programa.

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