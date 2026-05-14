Gabriela Herrera y Diego Chávarri protagonizan fuerte discusión en “La Granja VIP”

La discusión se originó tras una dinámica del programa, cuando los participantes comenzaron a cuestionar distintas actitudes dentro del grupo. Gabriela no dudó en encarar directamente a Diego por situaciones que, según ella, venían repitiéndose desde hace varios días.

En medio del enfrentamiento, la exchica reality le reclamó por expresiones que consideró ofensivas, asegurando que no piensa normalizar los insultos ni el maltrato verbal dentro de la convivencia del programa.

Diego, por su parte, intentó explicar su posición y sostuvo que varias de las situaciones fueron malinterpretaciones o bromas dentro del juego, aunque esto no logró calmar la molestia de Gabriela.

Finalmente, el cruce dejó en evidencia la ruptura de confianza entre ambos participantes, generando incertidumbre sobre si podrán mantener una convivencia tranquila en lo que resta del reality.

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