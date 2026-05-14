Team Reales vive tenso enfrentamiento por Diego Chávarri en “La Granja VIP”

El conflicto se desató durante una dinámica del reality, cuando se planteó la recreación de escenas románticas, momento en el que surgieron tensiones dentro del grupo.

Paul Michael cuestionó a Gabriela Herrera por haber conversado con Diego Chávarri sobre su situación en el juego, señalando que habría sido influenciado por otros participantes y generando incomodidad en la discusión.

En medio del intercambio, también se mencionó que ciertos comentarios sobre la inmunidad de Diego habrían circulado entre los competidores, lo que provocó aclaraciones y cruces de versiones entre los integrantes del equipo.

Finalmente, el ambiente quedó dividido dentro del Team Reales, mientras se mantienen las dudas sobre las alianzas y posibles traiciones en el reality.