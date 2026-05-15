Las víboras critican la comida de Mónica Torres y se genera drama por un mango en “La Granja VIP”

El Team Víboras, integrado por Samahara Lobatón, Shirley Arica, Pablo Heredia y Renato Rossini, criticó sin filtros la comida preparada por Mónica Torres en “La Granja VIP”, asegurando que el almuerzo estaba demasiado condimentado y de sabor muy fuerte.

Durante la conversación, los participantes comentaron entre bromas y quejas la preparación del día, mientras la tensión en la cocina aumentaba por la falta de ingredientes y el desorden en la organización de las comidas.

Sin embargo, el momento más polémico surgió cuando Samahara Lobatón aseguró que Cri Cri había encontrado un mango que el grupo tenía escondido para consumirlo entre ellos, lo que generó reclamos y discusión entre los participantes.

El conflicto escaló cuando Samahara insistió en reclamar su parte del fruto, mientras Pablo Heredia intentaba calmar la situación y pedía no exagerar el problema, aunque la discusión continuó entre risas, quejas y comentarios subidos de tono dentro de la convivencia del reality.

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