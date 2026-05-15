¿Nace el romance? Renato Rossini se acerca a Gabriela y la sorprende con masajes en “La Granja VIP”

En una nueva jornada dentro de “La Granja VIP”, Renato Rossini generó sorpresa al irrumpir durante el desayuno del equipo de los Reales, donde se sentó junto a Gabriela y mostró una evidente cercanía con la participante.

Durante la interacción, ambos compartieron bromas y comentarios en medio del ambiente distendido del reality. La complicidad entre ellos llamó la atención de los demás concursantes, que no pasaron por alto la actitud del actor.

El momento más comentado ocurrió cuando Gabriela le pidió a Renato que le diera un masaje en el cuello, a lo que él accedió sin dudarlo, realizando un gesto que fue interpretado por muchos como una señal de confianza y cercanía.

La escena rápidamente encendió especulaciones dentro del programa sobre un posible romance, aunque otros participantes sugieren que podría tratarse simplemente de una dinámica natural de convivencia dentro del reality.

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