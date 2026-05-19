La Granja Vip: Fuerte enfrentamiento entre Celine y Pablo Heredia en el post show del reality

Celine Aguirre y Pablo Heredia protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la última edición del post show de “La Granja VIP Perú”. Ambos participantes intercambiaron duras declaraciones frente a cámaras luego de ser consultados sobre los conflictos que tuvieron dentro de la casa.

Durante la conversación, Celine aseguró que todo lo que pensaba del actor se lo dijo directamente en persona y afirmó que algunas actitudes de Pablo dentro del reality no le generaban confianza. Además, dejó entrever que “no todo lo que brilla es oro” al referirse a su comportamiento.

Por su parte, Pablo Heredia respondió cuestionando la percepción de Celine y defendió sus acciones dentro del programa. El actor señaló que siempre intentó ayudar y mantener una buena convivencia con sus compañeros, aunque reconoció que el ambiente dentro de la casa estuvo cargado de tensión.

En otro momento del post show, Pablo también habló sobre el beso que protagonizó con Shirley Arica antes de abandonar el reality. El actor explicó que ese gesto fue una forma de pedir perdón, cerrar heridas y desearle lo mejor dentro de la competencia.

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