La Granja VIP

19/05/2026

Fuerte sismo sorprendió a los participantes de “La Granja VIP” durante almuerzo

Los granjeros vivieron momentos de tensión tras un fuerte movimiento sísmico que interrumpió una conversación dentro de la casa reality.



Los participantes de “La Granja VIP” pasaron un gran susto luego de que un fuerte sismo sorprendiera a todos mientras compartían el almuerzo en la mesa principal de la casa. Algunos reaccionaron con nerviosismo y preocupación por sus familias.

Durante el movimiento telúrico, Pamela López intentó levantarse rápidamente de la mesa para ponerse a salvo, mientras Mónica Torres trataba de calmar a sus compañeros. Diego Chávarri también comentó que el temblor se sintió bastante fuerte dentro del reality.

Tras el sismo, varios granjeros comenzaron a conversar sobre experiencias pasadas relacionadas a terremotos en el Perú. Algunos recordaron el fuerte terremoto de Pisco y relataron cómo vivieron aquellos momentos junto a sus familias.

La tensión disminuyó minutos después, cuando los participantes retomaron sus actividades habituales dentro de la casa. Sin embargo, el inesperado temblor dejó preocupados a varios integrantes del programa.

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