Pablo Heredia rompe su silencio tras salir de “La Granja VIP”: “Pamela fue la más falsa”

Pablo Heredia rompió su silencio tras convertirse en el noveno eliminado de “La Granja VIP Perú” y reveló detalles inéditos sobre su paso por el reality, sus conflictos dentro de la casa y las personas que más lo decepcionaron durante la competencia.

En una entrevista exclusiva, el actor confesó que ya sentía que su salida estaba cerca debido al desgaste emocional que atravesaba en las últimas semanas. “No estaba bien, estaba angustiado y con ganas de irme”, señaló tras abandonar la granja.

Pablo también habló sobre sus vínculos más importantes dentro del reality y aseguró que el Team Víboras fue “lo mejor” que le dejó esta experiencia. Además, destacó la amistad que formó con Renato Rossini, Samahara Lobatón y Pati Lorena.

Sin embargo, no evitó referirse a los participantes que lo decepcionaron. Heredia calificó a Pamela López como “la más falsa” y aseguró que la veía “poco real” dentro de la competencia. Asimismo, señaló a Diego Chávarri como “manipulador” y aseguró que nunca terminó de entender sus actitudes dentro del programa.

El actor también admitió que su enfrentamiento con Shirley Arica fue uno de los momentos más difíciles emocionalmente y reconoció que le gustaría conversar con ella fuera de cámaras para aclarar las cosas. “Si la herí, no tendría problema en pedirle disculpas”, expresó.

Finalmente, Pablo Heredia aseguró que no volvería a ingresar al reality y confesó que esta experiencia cambió su forma de pensar y ver la vida. Además, pidió al público apoyar a Samahara, Renato y Pati en la recta final del programa.

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