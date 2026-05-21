“Problemas en los reales”: tensión entre Mónica y Diego genera desconfianza en el juego

En una conversación dentro del reality, los participantes de La Granja VIP mostraron dudas y tensión en su estrategia de competencia, donde Mónica expresó desconfianza hacia Diego y cuestionó decisiones del equipo.

Durante el intercambio, los concursantes discutieron sobre la importancia del trabajo en equipo, las decisiones en las votaciones y la posibilidad de traiciones dentro del juego, generando un ambiente de incertidumbre.

También se abordaron estrategias para las próximas semanas del reality, incluyendo alianzas, eliminación de participantes y posibles giros en la competencia rumbo a la final.

Los participantes coincidieron en que el juego se vuelve cada vez más intenso y que cualquier decisión puede definir su permanencia en la competencia.

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