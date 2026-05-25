Diego Chávarri y Gabriela Herrera vuelven a mostrar complicidad en “La Granja VIP”

Entre bromas y risas, Diego Chávarri y Gabriela Herrera retomaron su cercanía dentro del reality tras haber intentado distanciarse por críticas y conflictos previos.

Ambos volvieron a compartir momentos de confianza mientras realizaban labores en los corrales, mostrando nuevamente su química frente a cámaras.

La interacción entre los participantes ha reavivado las dudas sobre si se trata solo de amistad o algo más que podría consolidarse dentro del programa.

Mientras tanto, su comportamiento genera expectativa sobre lo que pasará con la relación de Diego afuera del reality y las decisiones de Gabriela.

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