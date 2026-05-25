La Granja VIP

25/05/2026

Samahara Lobatón habría mostrado molestia tras la eliminación de Renato Rossini en “La Granja VIP”

Gabriela Herrera contó en el reality lo que habría dicho Samahara Lobatón sobre la reciente eliminación de Renato Rossini.



La eliminación de Renato Rossini continúa generando reacciones dentro del reality, donde los participantes comentaron lo ocurrido durante el almuerzo del “Team Reales”.

Gabriela Herrera contó a sus compañeros lo que habría escuchado de Samahara Lobatón, quien estaría incómoda con el resultado de las votaciones.

Según lo relatado, Samahara cuestionó cómo Renato logró vencer antes a Pablo, pero esta vez no pudo superar a Mónica Torres en la reciente eliminación.

El comentario generó debate entre los granjeros sobre las decisiones del público y las estrategias dentro del programa.

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