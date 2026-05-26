Paul Michael revela que quiere actuar junto a Mónica Torres y producir un tema musical con Diego Chávarri en “La Granja VIP”

En conversación con Mónica Torres, Paul Michael señaló que tiene un tema musical inédito que aún no ha podido lanzar por falta de presupuesto.

También recordó que tuvo planes de colaborar con Leslie Shaw y la Orquesta Candela, aunque ese proyecto quedó en pausa.

Finalmente, comentó que le gustaría trabajar con Diego Chávarri en una composición musical y actuar junto a Mónica Torres en teatro.

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