Paul Michael critica gestión de Shirley Arica como capataz en “La Granja VIP”

La tensión continúa creciendo en “La Granja VIP”. Durante una reunión con Don Valentín y los participantes, Paul Michael cuestionó el desempeño de Shirley Arica cuando estuvo a cargo de la granja, afirmando que no coordinaba adecuadamente las tareas y que muchas veces permanecía alejada mientras los peones realizaban las labores diarias.

Según Paul, Shirley no supervisaba el trabajo ni estaba al tanto de actividades básicas como el conteo de huevos o la organización de los animales. Incluso aseguró que si los participantes no le informaban lo que ocurría, ella “no sabía nada”, generando incomodidad entre algunos integrantes del reality.

Por su parte, Shirley Arica rechazó las acusaciones y explicó que sí mantenía coordinación constante con Renato Rossini, quien le reportaba todo lo relacionado con el funcionamiento de la granja. Además, señaló que los reclamos debieron hacerse en el momento y no después de terminada su gestión como capataz.

Ante la discusión, Don Valentín intervino para calmar los ánimos y recordó que los problemas deben resolverse a tiempo para evitar conflictos mayores dentro de la convivencia. Asimismo, pidió a todos los participantes colaborar durante la gestión de Samahara Lobatón para que las labores no se vean afectadas.

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