Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizan divertidas preguntas en “¿Qué es peor?” en La Granja VIP

En “La Granja VIP”, Diego Chávarri y Gabriela Herrera continuaron compartiendo momentos de conversación y humor tras la dinámica de “Jala y llena”, desarrollada dentro del programa.

Durante su interacción, Gabriela y Diego retomaron un ambiente distendido en la habitación, donde incluso encontraron objetos del reality y comentaron situaciones cotidianas, mientras seguían bromeando entre ellos.

El momento más llamativo llegó cuando ambos participaron del juego “¿Qué es peor?”, planteándose escenarios extremos y divertidos que generaron risas y reacciones espontáneas dentro del encierro.

El intercambio de preguntas y respuestas continuó en tono jocoso, dejando varios momentos de humor entre ambos participantes en el reality.

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