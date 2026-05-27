Samahara Lobatón enfrenta tenso primer día como capataz en “La Granja VIP Perú”

Samahara Lobatón tuvo su primer día como capataz en “La Granja VIP Perú”, una jornada que calificó como “terrible” debido a las dificultades en la organización del trabajo dentro de la casa. La participante aseguró que los peones no se levantaron a cumplir sus labores.

Durante el desarrollo del día, varios participantes justificaron su bajo rendimiento alegando malestares físicos, dolores y complicaciones de salud, lo que generó tensión en la convivencia y en la distribución de responsabilidades.

Sin embargo, otros integrantes del equipo señalaron que este tipo de situaciones ya se habían presentado en semanas anteriores, aunque no de manera generalizada como ocurrió en esta ocasión, donde casi todos los peones reportaron molestias.

La situación afectó el desempeño del grupo, que terminó con una baja evaluación en sus funciones. Pese a ello, los participantes señalaron que priorizarán el cuidado de los animales y buscarán resolver los problemas de convivencia en los próximos días.

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