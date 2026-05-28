Huayra entró en labor de parto en “La Granja VIP” y genera gran expectativa entre los participantes

Un momento de alta tensión y emoción se vivió en el reality “La Granja VIP”, luego de que la yegua Huayra iniciara su labor de parto frente a varios participantes que fueron alertados y acudieron al patio principal para presenciar el nacimiento.

Entre los presentes se encontraban Shirley Arica, Pati Lorena, Samahara Lobatón, Mónica Torres, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pamela López, Paul Michael y Cri Cri, quienes siguieron con atención el proceso mientras la yegua mostraba signos de avance en el parto.

Durante varios minutos, los granjeros observaron con nerviosismo y emoción el desarrollo del nacimiento, comentando entre ellos cada etapa del proceso, mientras esperaban la llegada de la cría.

El hecho generó gran expectativa dentro del programa, donde los participantes especularon incluso sobre el sexo del potro, en medio de un ambiente de sorpresa y expectativa por el “milagro de vida”.

Finalmente, se confirmó el nacimiento del potrillo, y se anunció que será el público quien decida el nombre del nuevo integrante de “La Granja VIP”.

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