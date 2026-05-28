Shirley Arica regresa con todo a La Granja Vip luego de inesperada renuncia

La participante Shirley Arica regresó al reality asegurando que todo había sido “una broma” y celebró su retorno entre risas y comentarios provocadores hacia sus compañeros. “He vuelto, perros”, lanzó apenas apareció, mientras algunos participantes reaccionaban entre sorpresa y emoción.

Durante la conversación, el ambiente se volvió más tenso con comentarios sobre “víboras” y críticas al comportamiento de otros integrantes de la casa. Incluso se burlaron de algunos participantes mientras recordaban conflictos recientes y estrategias dentro de la convivencia.

Más adelante, surgieron acusaciones por supuestos robos y escondites de comida dentro del reality. La participante contó detalles de una discusión relacionada con cebollas y ajos escondidos, asegurando que otra concursante la llamó “mentirosa” e “intrigante”.

El regreso terminó generando aún más tensión dentro de la casa. Entre bromas, reclamos y discusiones sobre dónde dormirían algunos participantes, quedó claro que la convivencia seguirá marcada por rivalidades y enfrentamientos.

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