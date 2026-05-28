La Granja VIP

28/05/2026

Shirley Arica regresa con todo a La Granja Vip luego de inesperada renuncia

La indomable regresó por la puerta grande luego de tensa discusión con Paul Michael en el careo de la Asamblea.



La participante Shirley Arica regresó al reality asegurando que todo había sido “una broma” y celebró su retorno entre risas y comentarios provocadores hacia sus compañeros. “He vuelto, perros”, lanzó apenas apareció, mientras algunos participantes reaccionaban entre sorpresa y emoción. 

Durante la conversación, el ambiente se volvió más tenso con comentarios sobre “víboras” y críticas al comportamiento de otros integrantes de la casa. Incluso se burlaron de algunos participantes mientras recordaban conflictos recientes y estrategias dentro de la convivencia. 

Más adelante, surgieron acusaciones por supuestos robos y escondites de comida dentro del reality. La participante contó detalles de una discusión relacionada con cebollas y ajos escondidos, asegurando que otra concursante la llamó “mentirosa” e “intrigante”

El regreso terminó generando aún más tensión dentro de la casa. Entre bromas, reclamos y discusiones sobre dónde dormirían algunos participantes, quedó claro que la convivencia seguirá marcada por rivalidades y enfrentamientos. 

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