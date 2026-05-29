Diego Chávarri sobre su situación sentimental: “Quisiera que todo esté tranquilo”

El participante de La Granja VIP, Diego Chávarri, habló sobre su situación sentimental durante una conversación dentro del reality.

El granjero se refirió a su posible expareja Thalía y reconoció que no sabe qué ocurrirá cuando se reencuentren fuera del programa.

En medio de la charla, señaló que su deseo es que todo esté tranquilo y que las cosas puedan resolverse de la mejor manera posible.

Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que no todo se solucione, generando comentarios entre sus compañeros.

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