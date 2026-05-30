Pati Lorena fue eliminada por segunda vez de La Granja VIP: se fue satisfecha de su participación

La destacada productora se retiró triste pero tranquila por la labor cumplida en la competencia, donde siempre sus participaciones tuvieron protagonismo.
NOTICIA EN DESARROLLO….
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