Samahara Lobatón rompe en llanto en La Granja VIP: “Mamá, sácame de aquí”

Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más tensos de La Granja VIP al quebrarse frente a las cámaras y pedir entre lágrimas abandonar el programa. La influencer aseguró sentirse afectada por el ambiente dentro del reality y lanzó duras críticas contra algunos participantes.

“Mamá, perdóname. Les prometo que voy a enderezar mi vida, pero sáquenme de acá”, gritó desesperada mientras lloraba sola en uno de los ambientes de la casa. Incluso afirmó que ya no quiere continuar en competencia y que solo desea volver con sus hijos.

Durante su crisis emocional, Samahara aseguró que convive con “gente mala, mentirosa e intrigosa”, además de señalar que extraña profundamente a su familia, sus amigos y su rutina fuera del programa. “Quiero mi vida de nuevo”, repitió en varias ocasiones.

La influencer también reveló sentirse arrepentida de haber ingresado al reality y confesó que le preocupa haberse perdido momentos importantes junto a sus hijos. “Mi hijo cumple ocho meses y ya han pasado tres meses desde que entré”, expresó entre lágrimas.

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