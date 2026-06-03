¿SE QUIEBRA EL TEAM REALES? Pamela López y Gabriela Herrera protagonizan incómodo momento en “La Granja VIP”

La convivencia en “La Granja VIP” comenzó a pasar factura entre Pamela López y Gabriela Herrera. Ambas protagonizaron una incómoda discusión por un espacio en los sofás exteriores del reality.

Pamela aseguró que ya había acomodado el lugar para descansar, mientras Gabriela defendió que se trataba de un área común y que nadie podía decidir quién se quedaba ahí.

El tenso intercambio sorprendió a varios participantes, especialmente a Cri Cri y Diego, quienes observaron atentos el conflicto dentro del llamado “Team Reales”.

Las diferencias entre ambas encendieron las redes sociales, donde muchos seguidores ya especulan sobre una posible ruptura de alianzas a pocas semanas de la gran final.

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