¡Paul Michael asegura su lugar en la gran final de La Granja VIP!

La recta final de La Granja VIP ya comenzó y Paul Michael dio el primer gran golpe de la semana al convertirse en el primer finalista del programa. El participante logró la victoria en una intensa prueba física en la que se enfrentó a Cri Cri, Gabriela Herrera, Mónica Torres, Pamela López y Shirley Arica.

Gracias a este triunfo, Paul Michael aseguró su presencia en la gran final del próximo sábado y además obtuvo el último capataz de la temporada. Ahora, los demás concursantes deberán luchar por los cuatro cupos restantes para completar el grupo de cinco finalistas.

El ganador de La Granja VIP se llevará un premio de S/100 mil, por lo que la competencia entra en su etapa más decisiva. Durante esta semana se conocerá quiénes acompañarán a Paul Michael en la definición por el título.

La gala de este lunes también contó con la presencia de Diego Chávarri, eliminado el último sábado. A diferencia de semanas anteriores, el exintegrante no participó en la dinámica de elegir duplas, sino que regresó como invitado especial para hablar sobre su experiencia en el reality y su comentado vínculo con Gabriela Herrera.

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Y no te quedes solo mirando: desde hoy ya están abiertas las votaciones para elegir al ganador de La Granja VIP. Para participar, solo debes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico. Podrás votar por cualquiera de los seis granjeros que continúan en competencia y apoyar a tu favorito rumbo a la gran final. Los votos se acumularán durante toda la semana hasta el sábado, día en que se conocerá al ganador de los S/100 mil.

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