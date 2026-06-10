Mónica Torres asegura su lugar en la gran final de La Granja VIP y va por los S/100 mil

La recta final de La Granja VIP está cada vez más cerca de definirse. Este miércoles, Mónica Torres logró convertirse en la segunda finalista del reality luego de vencer a Shirley Arica y Gabriela Herrera en una competencia de destreza física que le otorgó el pase directo a la gran final.

Con este resultado, Mónica se une a Paul Michael, quien el lunes aseguró su clasificación tras ganar la primera prueba decisiva de la semana y convertirse en el primer finalista de la temporada.

La jornada también estuvo marcada por la sanción a Pamela López, quien fue excluida de esta competencia por decisión de la producción luego de retirarse el micrófono durante aproximadamente 20 minutos tras una discusión con Paul Michael. Sin embargo, Pamela continúa en competencia dentro del reality y mantiene opciones de llegar a la final.

Ahora solo falta conocer a los tres finalistas restantes que acompañarán a Paul y Mónica en la gran final del sábado. Antes, este viernes habrá una última eliminación y solo cinco granjeros llegarán a la definición por el premio de S/100 mil, cuyo ganador será elegido por los votos del público.

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Y no te quedes solo mirando: desde el día lunes ya están abiertas las votaciones para elegir al ganador de La Granja VIP. Para participar, solo debes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico. Podrás votar por cualquiera de los seis granjeros que continúan en competencia y apoyar a tu favorito rumbo a la gran final. Los votos se acumularán durante toda la semana hasta el sábado, día en que se conocerá al ganador de los S/100 mil.

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