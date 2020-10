Premier Martos sobre segundo bono: No vayan al banco, no se va a pagar en ventanilla

El premier Walter Martos pidió hoy a los beneficiarios del segundo Bono Familiar Universal, no ir a las agencias bancarias para evitar aglomeraciones. Recordó que en esta primera fase se está depositando el subsidio de S/760 en las cuentas personales.

“Este segundo bono que se está entregando, hacemos un llamado a toda la población que no tienen necesidad de ir al banco. En esta primera fase se está depositando a las cuentas de aquellos que tienen habilitadas sus cuentas, no se va a pagar [en] ventanilla, no vayan al banco, ya ‘Melcochita’ les ha dicho que no sean in…genuos de ir al banco”, declaró.

También recomendó a la ciudadanía que, en caso tengan alguna duda, visiten la página oficial del segundo Bono Familiar Universal (https://consultas.bfu.gob.pe/) o llamen al centro de atención telefónica línea 1811 que atiende de lunes a sábado, entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m.

“Por favor, quédense en sus casas, llamen al centro de atención telefónica que me informan que, hasta el momento, tienen un millón de llamadas y en la web que han ingresado 5 millones de personas. En este momento, la primera fase es el depósito a sus cuentas”, añadió Martos Ruiz, informa Correo.