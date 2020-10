Metropolitano cambia horario: desde este 19 de octubre se extenderá su servicio

Los usuarios que hacen uso del Metropolitano serán beneficiados con los cambios de horario de este servicio, según anunció la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

Desde este 19 de octubre, los servicios Expreso y regular D seguirán operando hasta las 10 a.m. y no hasta las 9 a.m. como era antes, a fin de descongestionar las horas punta.

La ATU decidió este cambio tras una evaluación técnica que demuestra que los usuarios se incrementan entre las 9 y 10 a.m. ante la reactivación progresiva de las actividades económicas.