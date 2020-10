Bono Familiar Universal: denuncian que sistema asigna a desconocidos para cobrar

Varios beneficiarios han denunciado que no pueden cobrar el Bono Familiar Universal porque el sistema asigna como autorizado a personas que no son del entorno familiar, informó RPP.

Algunos se han mostrado consternados por esta situación porque si bien son beneficiarios del bono, el sistema designa a una persona que ni siquiera tiene los apellidos de la familia, es decir, que son desconocidos.

“Genise Erika. Eso es lo que figura. Yo consulté al (número) 1811 y me dijeron que es Genise Erika Torres. No es ni conocida ni cercana. No hay ningún Torres acá en la casa”, comentó el señor Eduardo Tasara, de 62 años, a RPP.