Vacuna covid-19: Mazzetti asegura que aplicación de dosis no será obligatoria

No será obligatoria. La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, se refirió sobre la vacuna contra la covid-19 y aclaró que los ciudadanos tendrán la potestad de decidir si se aplican o no la dosis.

“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, dijo Mazzetti. Asimismo, afirmó que el Gobierno no ha presentado alguna solicitud o propuesta para que la vacunación sea obligatoria.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, también informó que para que el registro de las vacunas de emergencia sea condicionado por un año, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley.

VACUNA SE RETIRARÍA SI DEMUESTRA POCA EFECTIVIDAD

Si la vacuna demostraría poca efectividad o seguridad se podría retirar ante tales evidencias. Cabe resaltar, que en el plan de vacunación aprobado por el Minsa, se establece que 22’ 219 037 personas recibirán la dosis en tres fases cuando ya esté disponible.