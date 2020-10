¡Anuncian cortes de luz del 26 al 31 de octubre! conozca las zonas afectadas

Enel anunció un nuevo corte del servicio eléctrico por obras de mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas. La empresa advirtió que la suspensión del servicios se realizará desde el lunes 26 al domingo 31 de octubre en varios distritos de Lima y Callao y en la provincia de Huaral.

Los distritos que se verán afectados con el corte del servicio son los siguientes:

LUNES 26-10-2020

VENTANILLA (11:30–16:30)

Agrup Pob Laderas del Cerro Cachito mzs A-B-C-D-E.

CARABAYLLO (09:00–16:30)

Asoc Prov Los Suyos Prog El Reposo de Carabayllo mzs G-H, Asoc Viv Santa Rita mzs A-B-D, Asoc Viv Santa Rita II Etp mzs B, Asoc Peq Emp Agro Santa Ines Parcela 9 mzs A2, Proviv Los Portales de Carabayllo III Etp mzs D-E-F, Asoc Viv San Luis mzs C-D, Urb La Rinconada de Carabayllo mzs A-C-E-F-LLM, Urb San Pedro mzs D, Asoc Los Jazmines San Pedro mzs B, Asoc Viv Los Jardines de San Pedro mzs C, Jr Bolognesi Cdra 7, Asoc Programa El Paraiso mzs A-B-C, Prov Norvisol mzs D-E-F.

MARTES 27-10-2020

COMAS (10:00–17:00)

Urb San Eulogio II Etp mzs A-B-D-E-G-H-I, Urb San Eulogio mzs B-C-G-H-LÑ, Urb Santa Isolina mzs A-E-FH-J, Urb Santa Isolina I Etp mzs A-G-H-I-J-K-L-M-O, Urb Santa Isolina II Etp mzs B-C-D-E-F, Av Carabayllo Cdra 6, Jr Chira Cdra 3, Jr Rio Pachitea Cdra 1-2, Ca Rio Caplina Cdra 1, Av EL Parral Cdra 5, Av Gerardo Unger Cdra 54-57, Av Universitaria Norte Cdra 53-54-56-57, Av Mexico Cdra 6, Jr Rio Perene Cdra 2-3, Av Rosa de America Cdra 6-7, Jr Las Esmeraldas Cdra 1, Rio Pastaza Cdra 1, Ca Rio Tambo Cdra 1, Av Metropolitana Cdra 7-8-9-11, Ca Los Brillantes Cdra 2, Ca Rio Moron Cdra 1, Ca Rio Pastaza Cdra 3, Jr Los Topacios Cdra 3-4, Av El Maestro Cdra 5-6, Av Carabayllo Cdra 1-5, Rio Caplina Cdra 1, Ca Los Corrales Cdra 1, Ca Las Amatistas Cdra 1, Urb Villa Hiper mzs A, Ca Las Turquezas Cdra 1, Ah Rosa de America mzs H-I.

COMAS (09:30–17:30)

Av Husares de Junin Cdra 1-2, AH Collique IV Zona mzs G3-K5-L3, AH Cristo Rey mzs A-C-D, AH Los Claveles mzs A-B-C-K3, AH Ampliacion Cristo Rey mzs G, AH Villa San Camilo mzs C-D-E-F-G-H-K-M, AH Nuevo Porvenir 4ta Zona mzs B-G-H, Psje Alfonso Ugarte Cdra 1, Psje Los Claveles Cdra 2, Ca Ciro Alegria Cdra 1.

VENTANILLA (08:30–17:30)

AH 8 de Diciembre mzs A-B-C-D-E-F, AH 6 de Abril PPP Amp mzs E8-I8-K8-L8-M8-N8-O8-P8-Q8, AH Las Flores mzs A-B-C-D-E-H-I-J-K-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T, Piloto Pachacutec Sec C Gr C1 mzs F4-F6-F7-G5-G6-G7- H4-H5-H6-I4-I6-I7, Piloto Pachacutec Sec C Gr C2 mzs F3-G3-H2-H3, AH Ampl 15 de Abril mzs A-B, Ampl 5 de Enero Pachacutec mzs J4-J6-K4-K6-K7-L5-M5-M6-N4-N5, AH Luz y Paz mzs A-B-C-D-E-H-I-J-K-L.

MIÉRCOLES 28-10-2020

LIMA CERCADO (10:00–16:00)

Jr Tarapaca Cdra 2-3, La Mar Cdra 1-3, Cangallo Cdra 6, Lucanas Cdra 3-4, Puno Cdra 10-11-12-13, Huamanga Cdra 1-2, Jr Cuzco Cdra 10, Av Grau Cdra 10.

PUEBLO LIBRE / JESÚS MARÍA (08:30–17:00)

Av Paso de los Andes Cdra 1, Av Arnaldo Marquez Cdra 16, Av Cayetano Heredia Cdra 1, Psje Ideal Cdra 1, Av Gral Garzon Cdra 16-17-18-19, Av Brasil Cdra 17-18, Av Tizon y Bueno Cdra 1-2, Av Fco J Mariategui Cdra 16-17, Husares de Junin Cdra 2, Jr Herminio Valdizan Cdra 1.

SAN MARTÍN DE PORRES (09:00–19:00)

Av Universitaria Cdra 4-5, Victor Li Carrillo Cdra 4, Ca Enrique Tovar Cdra 4, Flora Tristan Cdra 29-30-31, Jr Augusto Aguirre Cdra 34-35-36, Ca Mercedes Galaguer Cdra 29-30, Av Jose Granda Cdra 33-35-36, Jr Castro Bonilla Cdra 2, Gral Constantino Bayle Cdra 34, Barrenechea cdra 2, Antenor Orrego Cdra 25-29, Zoila Caceres Cdra 2, EL Rosario mzs A-B-C-G, Urb EL Establo mzs B-D-E, Ca Cockrane Cdra 33-35, Jr Pedro Oliveira Cdra 29, Adan F Mejia Cdra 2, Manuel Bonilla Cdra 2, Jr Juan Luis Hague Cdra 35-36, Jr Carlos Romero Cdra 4, E De La Barrera Cdra 2, Horacio Urteaga Cdra 29, Jr Enrique Arnaez Cdra 4, Jr Victor LLona Cdra 31, Fe y Alegria Cdra 3, Vega Garcia Cdra 30, Pedro Irigoyen Cdra 3, Alberto Barton Cdra 4, Jr Juan Solorzano Cdra 40, Fernando Tola Cdra 30, Psej Los Angeles Cdra 4, Jr Barreto cdra 3, H Urteaga Cdra 29, Jr Victor Navarro del Aguila Cdra 3, Jr Pancho Fierro cdra 32.

JUEVES 29-10-2020

VENTANILLA (08:30–18:30)

AH Mercado Central mzs B-C-E-F-G-H-I-L-O-M, AH Cosmovision mzs E-F-G-J, AH Pedro Labarthe Pachacutec mzs A-C-E-G-I-J-K-L-N, AH Heroes del Cenepa mzs A1-A2-B1-B2-C2-D2-E2-F1-F2-G2-H1-I1- J1-N1, AH Vista Alegre mzs A-B-C-D, AH Las Poncianas mzs A-B-C, Ah Los Girasoles mzs A-B.

SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:00–16:00)

Urb San Carlos mzs A1-B1-C1-D2-F1-G1-S1-X1-Y1-Z1, Las Crisocolas Cdra 2, Av El Sol Cdra 5, Av Proceres de la Independencia Cdra 26-27, Perlas Cdra 27, Jr Corales Cdra 2, Jr Los Zafiros Cdra 26-27,Jr Lor Rubies Cdra 25, Urb Viv Los Angeles mzs N, Las Jamesonitas Cdra 3, Jr Pedregal Cdra 2, Asoc Viv Jorge Basadre mzs R, Jr Las Arcillas Cdra 26-27, Jr Las Rocas Cdra 25, Je Los Corales Cdra 26.

SAN MARTÍN DE PORRES (09:00–18:00)

Proviv Virgen del Rosario mzs B-C-C1-D-D1-F1-I-I1-J-J1, Av Monteverde Cdra 4.

VENTANILLA (09:30–17:00)

AH Hiroshima mzs C1-D1-F1, Nuevo Pachacutec Sct C Gr C3 mzs K2-K3-L1-L3-M3-M4-N2-O1-O2-O3-P1- Q2-R-R2-S1-S2-S3-T2-U3-V1-V2-V3-W3-X3-Y3-Z3, AH Ampl 5 de Enero Pachacutec mzs N4-O3-O4-P4-Q4- T5, AH 8 de Diciembdre mzs G-H-I, AH Buena Vista mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J, Nuevo Pachacutec Sct C Gr C1 mzs K2, Nuevo Pachacutec Sct C Gr C4 mzs V3.

CANTA (08:30–17:30)

CP Carhua mzs G1, Ca Belen Cdra 4, Asoc Viv Los Robles del Ermitaño mzs A, Ca Alfonso Ugarte Cdra 3, Revolucion Cdra 1, Jr Santa Rosa Cdra 2. BREÑA 10:00 – 17:00 Jr Centenario Cdra 1.

HUARAL (08:30–17:30)

Calle Morales Bermudez cuadra 5 y 6, Pasaje Bolognesi, Quinta Pacheco, Quinta Violeta ubicados en el distrito de Huaral.

AUCALLAMA (23:00-23:03)

Centro Poblado Casa Blanca; Fundo La Melchorita; Av. Ferrocarril; Camino a Casa Blanca; Sector Buena Vista Baja y Buena Vista Alta; Sector El Palomar; Sector San Graciano Bajo y Alto; Centro Poblado Buena Vista, Camino Carrozable a Los Gramadales; Sector Los Gramadales; Sector Baños de Boza en el distrito de Aucallama.

VIERNES 30-10-2020

PUEBLO LIBRE (08:00–18:00)

Jr Daniel Hernandez Cdra 6-7, Ca Barriga Belisario Cdra 1, Av Bolivar Cdra 13-14-15, Ca Cartagena Cdra 4- 5, Aragon Cdra 3-4, Valencia Cdra 2, Toledo Cdra 2, Ca Idelfonso Coloma Cdra 1, Cadiz Cdra 1-3-4, Parque EL Carmen Cdra 13-14, Rios Tambo Cdra 2-3, Jr Valle Riestra Cdra 6, Ca La Coruña Cdra 2, Jr Jose Ramon Pizarro Cdra 6, Jr Abrahan Valdelomar cdra 6, Jr huari Cdra 1, Bacaflor Cdra 1, Galicia Cdra 2-3, Santander Cdra 2, Mariano Cornejo Cdra 16, Ca Alcala Cdra 1, Ca Leguia Melendez Cdra 15, Parque San Carlos Cdra 1, Jr Pativilca Cdra 1, Ca Nepeña Cdra 1, Ca Navarra Cdra 2, Parqeue Cueva Cdra 1, Ca Parque EL Carmen Cdra 13-14-15, Ca Huallu Anco Cdra 1, Jr Crnel Juan Valer Sandoval Cdra 3.

SAN ISIDRO (08:30–18:30)

Paul Harris Cdra 5, Marcos Salazar Cdra 1, Godofredo Garcia Cdra 1-2-4, Perez Aranibar cdra 17, Ca Yapeyu Cdra 1, Octavio Espinoza Cdra 3-4, Ca Valle Riestra Cdra 8-9, Pedro Canga Cdra 1, Ca Cinco Cdra 1, Av Crnel Pedro Portillo Cdra 5, Juan Dellepiani cdra 5-7, Jr Maraton Cdra 3, Punta Negra Cdra 1, Av Ejercito Cdra 17, Ca Atenas Cdra 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO (09:00–19:00)

Agrup Fam Nva Generacion mzs U4 Ampml A y B mza A2-B2-B3-B4-B5-B6-B7-C1-D-E, Agrup Fam 12 de Octubre Nva Generacion mzs B, Agrup Fam Portada de Belen mzs A-B-C-D-E-F-G-H, Prog Viv Cuidad Marsical Caceres mzs U4, AH Jose Carlos Mariategui Ampliacion Sct 3 mzs U6A, AH Jose Carlos Mariategui Ampliacion V Etp mzs U11, Agrup Fam U11 Ampl mzs B1-C1-F-G1, Agrup Fam Las Quebradas Verdes V Etp mzs A'-B', Agrup Fam Las Rocas de Bellavista 5ta Etp mzs A-B-C-D, Agrup Fam Los Jardines de Jose C Mariategui mzs A-B-C-H, Agrup Fam U10 El Mirador mzs A-B-C-, Agrup Fam Nº 3 Jose C Mariategui Zona XIV Mz U6C.

PUENTE PIEDRA (09:30–17:30)

AH Leoncio Prado Oeste mzs A-B-C-C1-D-E-H, Av Nestor Gambeta Cdra 2, Asoc Virgen de las Nieves mzs H, AH El Oasis mzs A-B-C-H, Ca Agua Dulce Cdra 1-4.

CHANCAY - AUCALLAMA (07:00–16:00)

Los Alamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10 del distrito de Aucallama.

AUCALLAMA (07:30–16:00)

Carretera Panamericana Norte Lima-Huaral Km 76 LT 6A-1 UC 10233 Fundo Pasamayo – Aucallama.

SÁBADO (31-10-2020)

SAN ISIDRO / MAGDALENA DEL MAR (08:30 – 19:00)

Jr Justo Amadeo Vigil Cdra 1-2-3-4, Av Perez Aranibar Cdra 8-11-12, Av El Ejercito cdra 7-8-10-11-12, Juan Luxano Cdra 1, Jr Faustino Sanchez Carrion Cdra 1-3, Parque Jose De Acosta Cdra 1-2, Ca Luis Manarelli Cdra 10, Bacaflor Cdra 1-3, Punta Negra Cdra 5-6-7, Jimenez Pacheco cdra 1, Jr Trujillo Cdra 1- 2, AH Medalla Milagrosa mzs A-C-E, Bernando Monteagudo Cdra 2, Av Del Malecon Cdra 3-8, Leon de la Fuente Cdra 1-2-3, Miguel Soto Valle Cdra 1-2, Ca Roca Vergallo Cdra 1, Ca Felix Dibos Cdra 9-10, Gral Pezet cdra 19, Ca Jimenez Pacheco Cdra 1, Jr Lorenzo Rokovich Cdra 1, Jose Cossio Cdra 1-2, Ca Malecon Bernales Cdra 1-2, Samuel Velarde Cdra 1, Av Salaverry Cdra 37, Garcia Godofredo cdra 1, Alberto Yabar Cdra 2, Jr Juan de Aliaga Cdra 1-2, Jr Marcos Aramburu Cdra 1.

CARABAYLLO (09:30–16:30)

AH Fundo Santa Inés mzs A-B-C-D-E, Asoc Virgen De Las Nieves de Carabayllo mzs B-C, Proviv Santa Luisa de Carabayllo mzs A-C, Proviv Las Gardenias mzs B-C-D-E, Ah Puerto Nuevo mzs K.

PUENTE PIEDRA (09:00–17:30)

Asoc Viv Milagrosa Cruz de Motupe mzs B-C-D-E-F-G-K, Asoc Prop Villa Las Flores mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I. CALLAO 08:30 – 17:30 Av Marco Polo Cdra 4-5, Apurimac Cdra 2-3, Jr Loreto Cdra 5-6-7, Washintong Cdra 5, Buenos Aires Cdra 5, Jr Pedro Ruiz Cdra 4.

CHANCAY (09:00–16:00)

Cerro La Culebra Mz C, D, J, K, K2, L, F, J, F calle Micaela Bastidas, Alfonzo Ugarte, Calle Principal, Calle Mariátegui, ubicado en el distrito de Chancay.