Doctora de 73 años tratada por su hijo médico, logra superar la covid-19

Esperanzador. La doctora Teresa Cano de 73 años, fue atendida y dada de alta por su hijo médico tras permanecer durante tres meses en villa Mongrut de EsSalud y superar con éxito a la covid-19.

La profesional de la salud contó que la fuerza y el amor que le transmitió su hijo, uno de los médicos que la trató en el centro de aislamiento de San Miguel, fue fundamental para su completa recuperación.

“Hubo un momento en que casi me dejo morir, mi hijo me dice has un esfuerzo, no te vayas mamá, cómo me quedo acá, junté todas mis fuerzas y dije no puedo irme, vale la pena el esfuerzo. Él estuvo en cada momento, fue mi motor, mi motivo de vida, me apoyó física, emocional y psicológicamente, gracias villa Mongrut de EsSalud”, dijo.

MÁS DE 2 700 PACIENTES SE RECUPERARON EN VILLA MONGRUT

La doctora Cano Gonzáles mejoraba por momentos y en otros decaía pero su doctor e hijo Miguel Pineda, estuvo con ella cada instante. Cabe resaltar, que la villa Mongrut de EsSalud ha logrado recuperar a más de 2 700 pacientes en lo que va de la pandemia.