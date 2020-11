Mazzetti: "no es factible" presencia de público en partido Perú – Argentina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue enfática al precisar que no se permitirá el ingreso de personas al Estadio Nacional, donde se realizará el partido entre la Bicolor y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

“No estamos de acuerdo (con el ingreso de personas al estadio). Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría. Lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente. Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, señaló la ministra Mazzetti a Canal N.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) había solicitado un aforo de 5 mil personas al Estadio para el partido que jugará la Bicolor con Argentina este 17 de noviembre, sin embargo, en Consejo de Ministros, se decidió que una segunda ola de contagios es real, por lo que se declinó a la solicitud.