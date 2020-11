Carlos Ezeta tras salir libre: Protesten de manera pacífica sin agredir a policías o congresistas

El joven de 24 años que agredió físicamente al parlamentario de Acción Popular, Ricardo Burga, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, quedó en libertad la tarde de este miércoles.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, ordenó la inmediata liberación con comparecencia restringida de Carlos Ezeta. El joven reiteró las disculpas por su acto violento contra el legislador.

"Le debo una disculpa (a Ricardo Burga), no está bien actuar de esa manera, no solo contra un congresista sino contra cualquier persona (...) Sé que hay personas manifestándose. Quiero decirles que no es la manera para actuar”, señaló.

PIDE MANIFESTARSE PACÍFICAMENTE SIN AGREDIR A NADIE

Asimismo, indicó a los ciudadanos que pueden manifestarse pacíficamente sin agredir a policías o congresistas. De otro lado, rechazó que su accionar fuera motivado por alguna agrupación política.