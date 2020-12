Devolución de ONP: "implicará un desembolso de S/.16 mil millones del Estado"

David Tuesta, economista y exministro de Economía, explica por qué no es posible que se “devuelva” los aportes realizados por afiliados a la ONP. Según el especialista, la ONP es un fondo solidario, diferente al de las AFP, que son fondos individuales, por ello el dinero que se aporta hoy a la ONP no se guarda en un fondo, sino que se destina a los jubilados que requieren de ese dinero hoy.

“Ese dinero que ha ido aportando va a una bolsa común no va a una cuenta individual, luego esa bolsa se destina para pagar a las pensiones del día de hoy, incluso no alcanza el dinero, hay un 30% que debe ser provisto por el tesoro público a través de transferencias”, explicó Tuesta.

Más allá de esto, el mayor problema es que los sistemas de la AFP y la ONP no son iguales y su estructura no permite que las medidas que se aplican a una se puedan usar en la otra. “El problema de fondo es que son dos sistemas diferentes [AFP y ONP], entonces desde el punto de vista legal y constitucional es imposible. El Congreso está empujando el tema por un elemento que parece justo, pero que no se puede. Al final esto implica un desembolso por parte del Estado de 16 mil millones de soles que es una cantidad que no tiene el ONP y que el tesoro público tendría que presupuestar”, indicó.

Por otro lado, explicó que es cierto que debe reformarse el sistema de pensiones y que una alternativa sería la que venía proponiendo la exministra María Antonieta Alva. “Hay que buscar una solución distinta y que podría ir por el camino que había trabajado la ministra María Antonieta Alva, que era buscar un esquema de bonos que no implique ese desembolso, y el esquema de pensiones escalonadas. Pero tal cual está ahora genera un impacto muy fuerte que al final hay que pagarlo con más impuestos, menos ayuda social, y programas que se tenían pensado ya no se podrán realizar”, finalizó el exministro de Economía.