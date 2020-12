Conductor ebrio que atropelló y mató a padre de familia fue liberado

La familia de Walter García Ching, quien murió luego de ser embestido por un vehículo el pasado 12 de diciembre, denunció que José Miguel de los Santos Reyes, sindicado como el responsable de dicho accidente, recuperó su libertad pese a las pruebas que demuestran que manejaba en estado de ebriedad.

“Que Dios lo perdone, no sabe el dolor inmenso que me está dejando yo no entiendo cómo puede haber gente tan imprudente de salir mareada a manejar, yo no entiendo eso”, dijo Delia Ching, madre de la víctima de 63 años.

ESTADO DE EBRIEDAD:

Los parientes del occiso cuestionaron que el responsable del accidente goce de su libertad pese a que se pasó la luz roja y según la Policía, el dosaje etílico arrojó un gramo de alcohol por litro de sangre; es decir el doble de lo permitido.