Pilar Mazzetti: Federación Médica Peruana pide su destitución por no concretar vacunas

La Federación Médica Peruana (FMP) pidió la destitución de la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, luego que se anunciara que aún no se concretó algún acuerdo para adquirir las vacunas contra la covid-19.

En conferencia de prensa, Godofredo Talavera, presidente del gremio, señaló que es grave el retraso de la llegada de vacunas contra el coronavirus a nuestro país y cuestionó que Mazzetti no cumpla con los gremios del sector salud.

“Lo que se está pidiendo es la destitución de la ministra de Salud. No podemos seguir con una persona que no recibe a sus gremios, no cumple con sus compromisos. Que nos ha venido engañando desde comienzo de año y con la vacunación creo que es algo muy grave porque van a fallecer muchos peruanos pudiendo haberse evitado”, dijo a Canal N.

RATIFICAN HUELGA INDEFINIDA

De otro lado, Talavera ratificó la huelga nacional indefinida desde el 13 de enero de 2021, con el propósito que el Ejecutivo atiendan sus demandas de incremento presupuestal para el sector salud.